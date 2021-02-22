BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, Dünya Gıda Programı konvoyuna saldırıyı "hızlıca soruşturma" çağrısı
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BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, Dünya Gıda Programı konvoyuna saldırıyı "hızlıca soruşturma" çağrısı

22.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:08
BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne, Dünya Gıda Programı konvoyuna saldırıyı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna düzenlenen saldırıyı güçlü bir şekilde kınayarak, ülkedeki yetkililere saldırıya ilişkin hızlı bir soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna düzenlenen saldırıyı güçlü bir şekilde kınayarak, ülkedeki yetkililere saldırıya ilişkin hızlı bir soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Guterres, Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, aralarında İtalya Büyükelçisi Luca Attanasio'nun da bulunduğu konvoyda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne WFP konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin hızlı soruşturma başlatması çağrısı yapan Guterres, saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde WFP konvoyuna saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda, sabah yerel saatle 10.00 sularında, BM Dünya Gıda Programına ait bir konvoya yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri Kongo Demokratik Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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