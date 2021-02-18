BM'den kıtlığa sürüklenen Yemen'de "zaman daralıyor" uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), son derece kötü bir kıtlığa sürüklenen Yemen'de "zamanın daraldığı" uyarısı yaparak, büyük çaplı bir kıtlığın barış fırsatını ortadan kaldıracağını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), son derece kötü bir kıtlığa sürüklenen Yemen'de "zamanın daraldığı" uyarısı yaparak, büyük çaplı bir kıtlığın barış fırsatını ortadan kaldıracağını söyledi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, hızla kıtlığa sürüklenen Yemen'de aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalanların sayısının rekor seviyelere ulaştığını belirtti.

"5 yaş altı 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz besleniyor, bu çocuklar son haftaları, son aylarında. Karınları şişmiş, bacakları zayıflamış ve bakışları boş çocuklar açlıktan ölüyor." diyen Lowcock, Yemen'de 5 milyonu kıtlığın eşiğinde 16 milyondan fazla kişinin açlık çektiğini vurguladı.

Kıtlığa sürüklenen Yemen'de "zamanın daraldığı" uyarısı yapan Lowcock, "Yemen'de büyük çaplı bir kıtlık başlarsa, barış fırsatı ortadan kalkar." değerlendirmesinde bulundu.

Lowcock, Yemen'deki insani yardım operasyonları içinse 2021'de 4 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

BM, Yemen'deki insani kriz için 1 Mart'ta sanal uluslararası üst düzeyli yardım konferansı düzenleyecek.

Yemen'deki çatışmalar, Husilerin Marib'e saldırısıyla tırmanışa geçti

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ise ülkedeki çatışmaların Husilerin Marib'e saldırısıyla tırmanışa geçtiğine dikkati çekti.

Marib'e saldırıların durması gerektiğinin altını çizen Griffiths, özellikle yerinden edilen Yemenlilerin kaldığı kamplara ulaşan çatışmaların milyonlarca sivilin hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Yemen'deki krize son vermek için uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu belirten Griffiths, taraflara da ülke genelinde ateşkes çağrısı yaptı.

Yemen'deki insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük