BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için "yardım" teklifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için "yardım" teklifi

09.10.2020 23:01 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:04
BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kırgızistan'daki parlamento seçimleri sonuçlarının protesto edilmesiyle başlayan siyasi krizde, tüm taraflara "şiddetten kaçınma" çağrısı yaparak, barışçıl çözüm için yardım teklifinde bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kırgızistan'daki parlamento seçimleri sonuçlarının protesto edilmesiyle başlayan siyasi krizde, tüm taraflara "şiddetten kaçınma" çağrısı yaparak, barışçıl çözüm için yardım teklifinde bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kırgızistan'daki gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.

Tüm taraflara "şiddetten kaçınma" çağrısı yapan Dujarric, BM'nin krize barışçıl bir çözüm bulmada yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve eski milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Türkan Şoray Erdal Beşikçioğlu
Spor Babel Samatta Eddie Newton Roland Garros Manuel Fernandes
Daha Fazla Hatay Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için "yardım" teklifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 23:10:17. #1.14#
title