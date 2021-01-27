BM'den İtalya'ya, "Akdeniz'de ölen 200'den fazla düzensiz göçmenin yaşam hakkını koruyamadı" suçlaması

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, İtalya'nın, 2013 yılında Akdeniz'de batan bir teknede yaşamını yitiren 200'den fazla göçmenin "yaşam hakkını koruyamadığının" tespit edildiğini bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim 2013'te Akdeniz'de meydana gelen göçmen faciasının soruşturma sonuçları açıklandı.

Kazadan kurtulan ancak ailelerini kaybeden üç Suriyeli ve bir Filistin vatandaşı tarafından yapılan ortak şikayete yanıt olarak Komite'nin kazayı incelediği ve kararını açıkladığı belirtildi.

Açıklamada, İtalya'nın, 400'den fazla yetişkin ve çocuğu taşıyan batmakta olan tekneden gelen çeşitli imdat çağrılarına anında yanıt vermediği aktarıldı. Bunun sonucu olarak da 60'ı çocuk 200'den fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, gece Libya'dan hareket eden bir balıkçı teknesinin denize açıldıktan birkaç saat sonra battığı belirtildi.

Teknenin, İtalyan adası Lampedusa'nın 113 kilometre (70 mil) ve Malta'nın 218 kilometre (135 mil) güneyinde, uluslararası sularda Berberi bayrağı taşıyan bir tekne tarafından vurulduğu bilgisine yer verildi.

"Batan tekneden İtalyan makamları arandı, koordinatlar verildi"

Açıklamada, teknede bulunan birinin İtalyan makamlarını arayarak teknenin batmakta olduğunu ve koordinatları verdiği kaydedildi. Aynı kişinin sonraki saatlerde İtalyan acil yardım ekiplerini aramasına rağmen ancak öğleden sonra Malta arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştığı aktarıldı.

Malta devriye botunun olay yerine 17.50'de ulaştığında teknenin çoktan alabora olduğu vurgulanan açıklamada, Malta'nın talebi üzerine teknenin battığı yere yakın bir bölgede olan İtalyan donanmasına ait bir geminin 18.00'de bölgeye intikal etmesi talimatı verildiği belirtildi.

"İtalyan kurtarma gemisi tekne batmadan 2 saat önce bölgeye ulaşabilirdi"

Açıklamada, acil duruma rağmen İtalyan operatörün sadece tekneden arayan kişinin telefonunu Malta Kurtarma Koordinasyon Merkezine iletmekle yetindiğine dikkat çekildi.

Komite, tüm bu bilgiler ışığında, İtalya'nın teknedeki 200'den fazla düzensiz göçmenin "yaşam hakkını koruyamadığının" tespit edildiğini açıkladı.

Ölen göçmenlerin çoğunun Suriyeli olduğu belirtildi.

Komite üyesi Helene Tigroudja kazanın Malta arama ve kurtarma bölgesi içindeki uluslararası sularda meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak (kazanın gerçekleştiği) konum gerçekten de İtalya'ya ve donanma gemilerinden birine en yakın konumdaydı. İtalyan yetkililer acil durum çağrılarının ardından hemen donanma gemisini ve sahil güvenlik botlarını bölgeye yönlendirmiş olsalardı, kurtarma gemisi, tekneye batmadan en geç iki saat önce ulaşmış olacaktı. Batan tekne İtalya'nın arama ve kurtarma bölgesinde yer almasa da, İtalyan makamlarının göçmenlerin hayatlarını kurtarmak için arama kurtarma görevini destekleme görevi vardı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ