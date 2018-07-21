BM'den İsrail ve Hamas'a Çağrı

BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, İsrail ve Hamas'a bölgede tırmanan gerginlik konusunda geri adım atmaları yönünde çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekretesi Antnio Guterres bugün yaptığı yazılı açıklamada İsrail ve Hamas'a bölgede tırmanan gerginlik konusunda geri adım atmaları yönünde çağrıda bulundu. "Gazze ve İsrail'in güneyinde tırmanan şiddet olayları sebebi ile ciddi endişeler taşıyorum" diyen Guterres, hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu belirterek tüm tarafların, döndürülemez bir noktaya varılmadan, geri adım atması gerektiğini ifade etti. Guttares, bölgedeki şiddet olayların ilerlemesi halinde hem Filistin hem de İsrail tarafından kayıpların yaşanacağını, Gazze'de yaşanan insanlık dramının giderek derinleşeceğini belirterek, her iki tarafa da sükunet çağrısında bulundu.

(İHA)