BM'den İsrail'in ilhak planına tepki: "İsrail'in işgalleri hukuksuzdur"
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BM'den İsrail'in ilhak planına tepki: "İsrail'in işgalleri hukuksuzdur"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, İsrail'e yasa dışı ilhak planlarını durdurması çağrısı yaptı.

BM'den İsrail'in ilhak planına tepki:
29.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:01

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, İsrail'e yasa dışı ilhak planlarını durdurması çağrısı yaptı. Bachelet, İsrail'in Filistin'e yönelik planını "yasa dışı" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı yazılı açıklamada, İsrail hükümetine işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik yasa dışı bir şekilde ilhak etme planlarına son verme çağrısı yaptı. Bachelet, "Bu işgal, Filistinlilerin ve bölgedeki insan hakları üzerinde yıkıcı etkiye neden olur" dedi.

"İsrail'i bu tehlikeli yolda ilerlememesi için uyarıyorum"

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "İsrail'in işgal politikası yasa dışıdır. Herhangi bir işgal, ister Batı Şeria'nın yüzde 30'u, ister yüzde 5'i olsun illegaldir. İsrail'i kendi eski üst düzey yetkililerini ve generallerini ve dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda sesi dinlemeye çağırıyorum ve bu tehlikeli yolda ilerlememesi için uyarıyorum" ifadelerini kullandı.

"İlhak, onlarca yıldır süren çatışmaları arttıracak"

Bachelet, "İlhakın kesin sonuçları tahmin edilemez, ama muhtemelen Filistinliler, İsrail'in kendisi ve bölge için felaketlere neden olacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İsrail hükümetini ilhak planlarından vazgeçmeye çağırdı ve ben bunu yüzde 100 destekleyerek İsrail'i bu çağrıya uymaya çağırıyorum. Diğerlerinin de belirttiği gibi Filistin topraklarının herhangi bir bölümünü ilhak etme girişimi, bölgede kalıcı barışı sağlamak için sarf edilen çabalara ciddi bir şekilde zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda insan hakları ihlallerini karakterize eden onlarca yıldır süren çatışmaları arttıracak" dedi.

"Filistinliler daha ağır bir baskı altında kalacak"

Bachelet, "Filistin nüfus merkezleri kuşatıldıkça hareket özgürlüğü hakkı üzerindeki kısıtlamalar artacak, önemli özel araziler de yasa dışı bir şekilde kamulaştırılabilir ve bunun gerçekleşmediği yerlerde bile birçok Filistinli kendi topraklarına erişemeyebilir ve tarım yapamaz" ifadelerine yer verdi. İlhak edilmiş bölgede yaşayan Filistinlilerin eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimde daha fazla zorluk yaşayacağını ve insani ihtiyaçlara erişimin de engellenebileceğine dikkat çeken Bachelet, "Filistinliler ilhak edilmiş bölgeden çıkmak için daha ağır bir baskı altında kalacak. İsrail'in planlama rejimi altında tanınmayan tüm toplulukların zorunlu göçe tabi tutulma riski yüksek olacaktır" dedi.

Bachelet, "İlhak edilen bölge dışındaki Filistinlilerin de doğal kaynaklara erişimi kesildi, doğal büyüme fırsatları ortadan kalktı ve hatta kendi ülkelerine gidip geri dönebilme hakları ciddi şekilde kısıtlandı" ifadelerini kullandı.

"Yeni yerleşimler uluslararası hukukun açık bir ihlalidir"

İsrail'in zorla uyguladığı bir diğer politika olan yerleşimler konusunu da gündeme getiren Bachelet, "Yerleşimler zaten uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İki toplum arasındaki mevcut sürtüşmeyi artırarak kesinlikle genişletecektir. Bu son derece yanıcı bir karışım" dedi. Bachelet, "Duvarlar dikilirken, güvenlik güçleri konuşlandırılırken en minimalist ilhak biçiminin bile iki nüfusun daha fazla karşı karşıya getireceği için şiddet ve yaşam kaybının artmasına neden olacağından derinden endişeliyim. Aynı bölgedeki mevcut iki katmanlı hukuk sistemi, yasal çareye çok az erişimi olan ya da hiç erişimi olmayan Filistinlilerin yaşamları üzerinde yıkıcı etkileri olacak şekilde derinleşecektir" ifadelerini kullandı.

BM Yüksek Komiseri Bachelet, "İsrail'in işgalleri iki devletli bir çözüm ihtimaline büyük zarar verecek, müzakerelerin yenilenme ihtimalini azaltacak ve bugün şahit olduğumuz ciddi insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini sürdürecek" dedi.

Bachelet, "İlhak şokları onlarca yıl sürecek ve İsrail'e ile Filistinlilere son derece zarar verecek. Ancak bu kararı tersine çevirmek için hala zaman var" diyerek İsrail'in işgalden vazgeçmesi çağrısında bulundu. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Manşet

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