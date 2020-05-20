BM'den "İsrail ilhak tehditlerinden vazgeçmeli" açıklaması Açıklaması
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BM'den "İsrail ilhak tehditlerinden vazgeçmeli" açıklaması Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in devam eden Batı Şeria'yı ilhak tehdidinin "uluslararası hukuku ihlal ettiğini, iki devletli çözümü baltaladığını, müzakerelere kapıyı kapattığını, bölgesel ve uluslararası barış ve...

BM'den
20.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:28

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in devam eden Batı Şeria'yı ilhak tehdidinin "uluslararası hukuku ihlal ettiğini, iki devletli çözümü baltaladığını, müzakerelere kapıyı kapattığını, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe tehdit teşkil ettiğini" belirterek, "İsrail ilhak tehditlerinden vazgeçmeli." dedi.

BM Güvenlik Konseyini video konferans yoluyla bilgilendiren Mladenov, Filistin'in ABD ve İsrail ile olan tüm anlaşmalardan çekilmesini ve bu kararın sahadaki yansımalarını yarın Filistin Başbakanı ile görüşeceğini ifade etti.

Mladenov, Filistin'in söz konusu kararına ilişkin, "Bu karar aslında yardım için atılan çaresiz bir çığlık. Acil harekete geçilmesi için bir çağrı. Filistin liderliği bir tehditte bulunmuyor, barış umudunun korunması için acil harekete geçilmesi çağrısı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in devam eden Batı Şeria'yı ilhak tehdidinin ise uluslararası hukuku ihlal ettiğini, iki devletli çözümü baltaladığını, müzakerelere kapıyı kapattığını ve bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe tehdit teşkil ettiğini belirten Mladenov, "İsrail ilhak tehditlerinden vazgeçmeli." dedi.

Mladenov Filistin'e ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin oluşturduğu Orta Doğu Dörtlüsü (Quartet) ile ilişkileri sürdürmesi çağrısı yaparken, Ortadoğu Dörtlüsü'nden de BM ile çalışarak barış umudunu ilerletmek için hızlı bir teklif sunmasını istedi.

Nickolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyini ise Genel Sekreter Antonio Guterres'in diplomatik çabaları engelleyecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısını desteklemeye davet etti.

Kaynak: AA

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