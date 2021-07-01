BM'den İsrail'e, Kudüs'teki statükoya saygı duyması ve Filistinlilerin evlerini yıkmaması çağrısı
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BM'den İsrail'e, Kudüs'teki statükoya saygı duyması ve Filistinlilerin evlerini yıkmaması çağrısı

BM'den İsrail'e, Kudüs'teki statükoya saygı duyması ve Filistinlilerin evlerini yıkmaması çağrısı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yapılan konferansta, İsrail'e Kudüs'teki mevcut duruma saygı duyması ve Filistinlilerin evlerinin yıkımını durdurması çağrısı yapıldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yapılan konferansta, İsrail'e Kudüs'teki mevcut duruma saygı duyması ve Filistinlilerin evlerinin yıkımını durdurması çağrısı yapıldı.

BM Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi (CEİRPP) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ortaklığında düzenlenen konferansta İsrail'den, "Kudüs'teki statükoya saygı duyarak, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yıkımları, tahliyeleri ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurması" istendi.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rose Marie Descartes, çevrim içi düzenlenen "Kudüs'te zorunlu demografik değişim - ciddi ihlaller ve barışa tehdit" konulu uluslararası konferansta, "İsrailliler ve Filistinlileri, iki devletli bir çözüme ulaşmayı amaçlayan müzakereleri sürdürmeye" çağırdı.

Filistin Devletinin BM Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Riyad Mansur da Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlarla ilgili soruşturmalarını hızlandırması gerektiğini söyledi.

Mansur, "Uluslararası hukuk ve BM kararları önemliyse, Filistin halkını desteklemek için pratik adımlar atılmalı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail suçlarıyla ilgili soruşturmasını hızlandırmalıdır." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Temsilcisi Samer Bakr ise uluslararası toplumu, İsrail'i Filistinlilere karşı işlenen suçlardan sorumlu tutmak için uluslararası yasal mekanizmaları harekete geçirmeye çağırdı.

CEİRPP, BM Genel Kurulunun 3376 sayılı Kararı uyarınca 1975 yılında kuruldu ve Genel Kurula Filistin halkının haklarını kullanmasını sağlayacak programlar hakkında tavsiyelerde bulunmakla görevlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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