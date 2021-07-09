BM'den İsrail'e Gazze'ye uygulanan sınırlamaların azaltılması çağrısı
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BM'den İsrail'e Gazze'ye uygulanan sınırlamaların azaltılması çağrısı

BM'den İsrail'e Gazze'ye uygulanan sınırlamaların azaltılması çağrısı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki insanların ve malların hareketliğine getirilen sınırlamaların azaltılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki insanların ve malların hareketliğine getirilen sınırlamaların azaltılması çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM merkezinde düzenlenen günlük basın toplantısında, BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in dün Gazze'yi ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Hastings, İsrail'e, insanların ve ticari malların Gazze'ye giriş çıkışları üzerindeki kısıtlamaları, sonunda onları tamamen kaldırmak amacıyla hafifletmeye çağırıyor." diye konuştu.

10 Mayıs'ta başlayan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarından bu yana Gazze'ye mal girişinin gıda maddeleri, tıbbi malzeme, yakıt ve bazı tarımsal girdilerle sınırlı kaldığını belirten sözcü, düzenli ve öngörülebilir malların Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Dujarric, Gazze'de 250 bin kişinin şebeke suyuna hala erişiminin olmadığını vurgulayarak, "İnsani krizi sürdürülebilir şekilde çözmeyi ve uzun vadeli istikrara katkıda bulunmayı ancak zayıflatıcı karantinaları tamamen kaldırarak umabiliriz." ifadesini paylaştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar 11 gün sürmüş, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye giriş çıkışlar katı şekilde sınırlandırılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'ye yönelik, Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana kuşatma ve ambargosunu sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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