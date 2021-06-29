BM'den İsrail'e, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı
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BM'den İsrail'e, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı

BM'den İsrail'e, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'e, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurarak uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'e, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurarak uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait binaların İsrail tarafından yıkılması konusunda Genel Sekreterin "derin endişe" duyduğunu belirtti.

Dujarric, Doğu Kudüs'teki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydederek, "Genel Sekreter, İsrail makamlarını yıkımları durdurmaya ve uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna uymaya çağırıyor." dedi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde Filistinlilere ait ev ve iş yerini ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıkmış, yıkımını engellemeye çalışan Filistinlilere müdahale ederek 6 kişiyi yaralamıştı.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.

Silvan Mahallesi'nde Batın El Hava bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, El-Bostan bölgesinde ise 1550 Filistinli, İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

İsrail, Batın El Hava'da Filistinlilere ait bazı evlerin "Yahudilere ait araziye" inşa edildiği iddiasıyla boşaltılmasını istiyor. El-Bostan bölgesinde ise bazı evleri ve dükkanları "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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BM'den İsrail'e, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'ndeki yıkımları durdurma ve uluslararası hukuka uyma çağrısı - Haberler
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