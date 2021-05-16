BM'den İsrail'e "aşırı sağcı Yahudilerin Filistinli vatandaşlarına yönelik saldırılarına müdahale edin" çağrısı
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BM'den İsrail'e "aşırı sağcı Yahudilerin Filistinli vatandaşlarına yönelik saldırılarına müdahale edin" çağrısı

BM'den İsrail'e 'aşırı sağcı Yahudilerin Filistinli vatandaşlarına yönelik saldırılarına müdahale edin' çağrısı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Filistinli vatandaşlarının aşırı sağcı (Yahudi) grupların şiddetli saldırılarına maruz kalmasına İsrail polisinin müdahale etmemesinden "özellikle" endişe ettiğini vurgulayarak, İsrail'i tüm vatandaşlarını "korumaya "...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Filistinli vatandaşlarının aşırı sağcı (Yahudi) grupların şiddetli saldırılarına maruz kalmasına İsrail polisinin müdahale etmemesinden "özellikle" endişe ettiğini vurgulayarak, İsrail'i tüm vatandaşlarını "korumaya " ve "kanun önünde eşit muamelede bulunmaya" davet etti.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli aileleri zorla tahliye tehdidinin bölgedeki gerilimi tetiklendiğini vurguladı.

Ramazan ayının son günlerinde İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere yönelik saldırılarına atıfta bulunan Bachelet, Gazze'ye yönelik saldırıların şiddetli şekilde arttığını ve İsrail'de de "ırkçı kışkırtmalar" yaşandığını anımsattı.

Bachelet, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, "ayrım, orantılılık ve önlem" ilkelerine uyulmamasının uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali anlamına geldiği, bu saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğinin altını çizdi.

Filistinli silahlı grupların "ayrım gözetmeksizin" İsrail'e çok sayıda roket atmasının da savaş suçu olabileceğini savunan Bachelet, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerini havadan, karadan ve denizden yoğun şeklide bombaladığını, sivilleri ve sivil hedefleri vurmasından da büyük endişe duyduğunu belirtti.

Bachelet, "tüm taraflara" tansiyonun düşürülmesi ve uluslararası hukuka tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

"Sorumlulardan hesap sorulsun" çağrısı

İsrail'in işgalci güç olarak, Gazze Şeridi'ne insani yardımların engelsiz şekilde erişimini sağlamak gibi bir görevi olduğunu anımsatan Bachelet, "İhlallerden sorumlu olduğu tespit edilenlerden hesap sorulmalıdır." çağrısı yaptı.

İsrail'den özellikle aşırı sağcı Yahudi grupların Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı önlem almasını isteyen Bachelet, "İsrail polisinin, İsrail'in Filistinli vatandaşlarının şiddetli saldırıya uğradığı yerlere müdahalede başarısız kaldığı yönündeki haberlerden özellikle endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bachelet, aşırı sağcı (Yahudi) grupların sosyal medya üzerinden, Filistinli vatandaşlara karşı kullanılmak üzere "silahlarınızı, bıçaklarınızı, sopalarınızı, muştalarınızı getirin" diye yaptığı çağrıya müdahalede bulunulmamasına da tepki gösterdi.

Yüksek Komiser Bachelet, ayrıca gözaltına alınan yüzlerce Filistinliye karşı İsrail polisinin "aşırı ve ayrımcı güç kullandığına" dair raporlar olduğunu vurgulayarak, uluslararası hukukun ihlaline yönelik iddialara ilişkin "bağımsız, şeffaf ve kapsamlı" soruşturma çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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