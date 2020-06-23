BM'den İsrail aleyhinde karar BM İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı çıktı.

BM İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı çıktı. karar tasarısı reddedildi. BM insan Hakları konseyi, İsrail aleyhindeki karar tasarılarını kabul etti. BM, önemli kararları ele almak üzere toplandı. Toplantıda, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak planına ilişkin, "Ülkelerin sınırları değiştirme hakkı yok. Bu, hukuk kuralları çerçevesinde müzakereler ve anlaşmalarla yapılır." denildi. Genel kurulda ayrıca Türkiye'nin sunduğu Suriye'deki insan hakkı durumuna ilişkin tasarı da kabul edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA