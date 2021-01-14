BM'den, İran'a yeni nükleer yakıt türü üretimi açıklamasının ardından anlaşmaya bağlı kalması çağrısı
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BM'den, İran'a yeni nükleer yakıt türü üretimi açıklamasının ardından anlaşmaya bağlı kalması çağrısı

14.01.2021 21:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:10
BM'den, İran'a yeni nükleer yakıt türü üretimi açıklamasının ardından anlaşmaya bağlı kalması çağrısı

BİRLRŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İran'a yeni bir nükleer yakıt türü üzerinde çalışmaya başlayacakları açıklamasının ardından, nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

BİRLRŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İran'a yeni bir nükleer yakıt türü üzerinde çalışmaya başlayacakları açıklamasının ardından, nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "İran'ı Ortak Kapsamlı Eylem Planındaki (JCPOA) sorumluklarını yerine getirmeye teşvik ediyoruz." dedi.

İran, nükleer bir yakıt türü için araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlamasına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) bilgilendirildiğini ve ilk aşamada metal uranyum üretmek için doğal uranyum kullanacaklarını duyurmuştu.

İran ile 2015'de imzalanan ve kamuoyunda nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı, İran'ın plütonyum veya uranyum metalürjisi üzerinde araştırma ve geliştirme yapmasına izin vermiyor.

Uzmanlar ayrıca metal uranyumunu nükleer silah yapımında kullanıldığı için çok hassas bir konu olarak değerlendiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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