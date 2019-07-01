BM'den İran'a nükleer anlaşmaya çağrısı

Birleşmiş Milletler, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını açıklamasının ardından Tahran yönetimine nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulundu.

BM'den İran'a nükleer anlaşmaya çağrısı

Birleşmiş Milletler, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok seviyesini aştığını açıklamasının ardından Tahran yönetimine nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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