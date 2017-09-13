BM'den Irak'taki Taraflara Diyalog Çağrısı

BİRLEŞMİŞ BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak'ta tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiğini belirterek, "Benim Bağdat ve Erbil'e tavsiyem diyaloğu geliştirmeleri." dedi.



Guterres, BM'de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Irak'ta 25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan referanduma ilişkin sorular üzerine yaptığı açıklamada, Irak'ın hassas bir dönemden geçtiğini belirtti.



"Benim Bağdat ve Erbil'e tavsiyem diyaloğu geliştirmeleri." ifadesini kullanan Guterres, "Bu dönem Irak için çok hassas bir dönem ve tek taraflı alınacak kararların bu hassas sürece zarar vermemesini umuyorum." diye konuştu.



Bölgeyi birçok kez ziyaret ettiğini ve Kürt liderlerle görüştüğünü, onların endişelerinin farkında olduğunu dile getiren Guterres, "Benim şu andaki talebim, Erbil ve Bağdat'ın diyalog kurmaları ve zaten kırılgan olan bölgeye istikrar kazandırılmasının temin edilmesi." dedi.



"Kuzey Kore'de askeri çözüm yıkım getirebilir"



Guterres, toplantıda Kuzey Kore'nin nükleer programı ve bu ülkeye uygulanan yaptırımlara da değinerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bu konuda birlik olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Tüm BM üyelerine söz konusu BMGK yaptırımlarını tam olarak uygulamaları çağrısı yapan Guterres, "Çözüm ancak siyasi çabalarla bulunabilir. Askeri eylemler gelecek nesilleri etkileyecek ciddi yıkıma yol açabilir." dedi.