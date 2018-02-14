BM'den Irak Açıklaması - Cenevre

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS), Irak'taki patlayıcı madde ve mayınların temizlenmesinin 10 yıldan fazla sürebileceğini bildirdi.

UNMAS Irak Program Mürürü Pehr Lodhammar, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Irak'ta daha önce terör örgütü DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerdeki patlayıcıların temizlenme görevinin son derece karmaşık olduğunu söyledi.

Irak içinde yerinden edilen sivillerin güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için patlayıcı maddelerin temizlenmesinin önemine işaret eden Lodhammar, "Uzun yıllar 14 farklı ülkede (patlayıcı maddelerin temizlenmesinde) çalıştım. Ama, Musul'da gördüğüm patlayıcı maddelerin karmaşıklığını, yoğunluğunu ve çeşitliliğini hiçbir yerde görmedim. Musul'da gördüğüm manzara hiçbir yerle karşılaştırılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Lodhammar, Musul'da gerek el yapımı, gerekse fabrikasyon çok farklı patlayıcılara rastladıklarını ifade ederek, temizledikleri patlayıcıların ülkede savaşan Irak ordusu, ABD öncülüğündeki koalisyon ve DEAŞ'ten kalma olduğuna dikkati çekti.

Irak'ta geçen yıl 45 bin patlayıcı temizlediklerini belirten Lodhammar, 415 bin kişiye de risk eğitimi verdiklerini anlattı.

Lodhammar, evlerde, binalarda, su dağıtım şebekelerinde, hastanelerde ve her köşe başında "en eski" ve "en son" teknoloji ürünü türlü patlayıcı maddeye rastladıklarının altını çizdi.

Terör örgütü DEAŞ'in elinden kurtarılan Irak'ın Musul kentinin batısındaki patlayıcı madde ve mayınların temizlenmesinin 10 yıldan fazla sürebileceğini vurgulayan Lodhammar, günümüzde bile bazı Avrupa ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalar bulunduğunu anımsattı.

Lodhammar, patlayıcılardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmalara ilişkin ellerinde bir rakam bulunmamasına rağmen, Irak'ta mayın ve patlayıcılardan kaynaklı neredeyse her gün kazaların yaşandığını kaydetti.

UNMAS olarak Irak'taki operasyonlarını devam ettirmek için fazladan 216 milyon dolar fona ihtiyaç duyduklarını dile getiren Lodhammar, donör ülkelere yardım çağrısında bulundu.