BM'den Irak'a Çağrı: Musul'da Evler Zorla Boşaltılmasın

Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ın Musul kentinde yaşayan bazı sivillerin yasadışı şekilde evlerinden zorla çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Örgüt Bağdat yönetimine, bu yola başvurmamama ve topu cezalandırma yöntemleri uygulamamama çağrısı yaptı.





BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Musul'da yaşayan bazı ailelere, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle zorla evlerinden tahliye edileceklerine ilişkin mektuplar gönderildiğini belirtti.





Komiserlik'ten yapılan açıklamada, önceden belirlenmiş evlere ya da bazı mahallelere mektuplar bırakıldığını ve mektuplarda belirtilen tarihe kadar evlerini boşaltmaları, aksi takdirde zorla tahliye edileceklerinin ifade edildiğini duyurdu.





Irak hükümetinin önderliğindeki güçlerin, uluslararası koalisyonun desteğiyle başlattığı Musul operasyona sona yaklaşıyor. Irak ordusuna bağlı güçler Perşembe günü, IŞİD'in "hilafet" ilan ettiği ve örgüt için sembolik önemi yüksek El Nuri Cami'ni ele geçirmişti.





Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IŞİD'in sahte devletinin sonu geldi" ifadesini kullanmıştı.