BM'den Ikby Bağımsızlık Referandumuna Alternatif
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani, Birleşmiş Milletlerin 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna karşı sunduğu alternatifi değerlendireceğini belirtti.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani, Birleşmiş Milletlerin 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna karşı sunduğu alternatifi değerlendireceğini belirtti. BM, ABD ve İngiltere, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne referandum yerine bir alternatif sundu. Açıklama, Barzani'nin ABD'nin DEAŞ'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, BM Temsilcisi Jan Kubis, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ve İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Frank Baker'in de bulunduğu uluslararası koalisyon heyetiyle Duhok'taki görüşmesinin ardından yapıldı. IKYB Başkanı Mesud Barzani, yapıcı diyaloğu memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu sadece benim kararım değil. Konuyu Kürdistan liderleriyle görüşeceğiz ve yakında görüşümüzü açıklayacağız" dedi.
(İHA)