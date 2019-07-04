BM'den İdlib'e yardım malzemesi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 23 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 23 TIR, Jandarma ve BM ekiplerince Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirilerek buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. İnsani yardım malzemelerinin, bölgede bulunan sivillere dağıtılacağı belirtildi.



Kaynak: DHA

- Hatay