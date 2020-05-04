BM'den İdlib'e insani yardım
04.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:36
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 66 tırlık insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 66 tırlık insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 66 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA