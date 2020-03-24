BM'den İdlib'e insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 106 tırlık insani yardım gönderildi.
24.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:30
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 106 tırlık insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 106 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA