BM'den İdlib'e insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 68 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
06.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:34
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 68 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 68 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA