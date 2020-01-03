BM'den İdlib'e insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 89 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.
03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 89 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA