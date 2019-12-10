BM'den İdlib'e insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 32 tır insani yardım gönderildi.
10.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:00
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 32 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA