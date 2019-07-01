BM'den İdlib'e insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 21 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 21 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 21 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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