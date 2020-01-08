BM'den İdlib'e 96 tır insani yardım - HATAY
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BM'den İdlib'e 96 tır insani yardım - HATAY

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 96 tır insani yardım gönderildi.

08.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:49
BM'den İdlib'e 96 tır insani yardım - HATAY

(BM) tarafından Suriye'nin kentine 96 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: BM'den İdlib'e 96 tır insani yardım - HATAY
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