BM'den İdlib'e 90 tır insani yardım
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BM'den İdlib'e 90 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 90 tır insani yardım gönderildi.

BM'den İdlib'e 90 tır insani yardım
27.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:47

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 90 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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