BM'den İdlib'e 79 tırlık insani yardım malzemesi
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BM'den İdlib'e 79 tırlık insani yardım malzemesi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 79 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.

05.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:46
BM'den İdlib'e 79 tırlık insani yardım malzemesi

(BM) tarafından, 'nin kentine 79 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.


BM'nin yardım malzemelerini taşıyan 79 tır, 'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Tırlardaki yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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