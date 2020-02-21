BM'den İdlib'e 7 tır insani yardım
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BM'den İdlib'e 7 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 7 tırlık insani yardım gönderildi.

21.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:58
BM'den İdlib'e 7 tır insani yardım

(BM) tarafından, 'nin kentine 7 tırlık insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan 7 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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