BM'den İdlib'e 59 tır ile insani yardım Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 59 tır ile insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 59 tır ile insani yardım gönderildi. BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi. Kaynak: AA