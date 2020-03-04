Bm'den idlib'e 53 tır insani yardım
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Bm'den idlib'e 53 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 53 TIR insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 53 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

04.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:04
Bm'den idlib'e 53 tır insani yardım

BM'den 'e 53 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 'nin İdlib kenti ve kırsalına 53 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin 53 yardım TIR'ı Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçen konvoydaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Bm'den idlib'e 53 tır insani yardım
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