BM'den İdlib'e 53 TIR insani yardım
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BM'den İdlib'e 53 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 53 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

04.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:46
BM'den İdlib'e 53 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 'nin kenti ve kırsalına 53 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin 53 yardım TIR'ı Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçen konvoydaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.


Kaynak: DHA

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