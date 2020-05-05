BM'den İdlib'e 52 tır insani yardım
05.05.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:45
BM yardım tırlarının sınır kapısından geçişi Cilvegözü'nde bekleyen tırlar HATAY - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 52 tırla insani yardım gönderildi.
BM yardım tırlarının sınır kapısından geçişi
Cilvegözü'nde bekleyen tırlar HATAY - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 52 tırla insani yardım gönderildi. BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Kaynak: AA