BM'den İdlib'e 52 tır insani yardım
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BM'den İdlib'e 52 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 52 tır insani yardım
05.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:49

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 52 tırla insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 52 tırla insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Bu arada, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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