BM'den İdlib'e 46 tırlık insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 46 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
11.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:04
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 46 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA