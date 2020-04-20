BM'den İdlib'e 42 TIR'lık yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Suriye'nin İdlib kentine 42 TIR ile insani yardım malzemesi gönderdi.
20.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:46
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Suriye'nin İdlib kentine 42 TIR ile insani yardım malzemesi gönderdi.
BM'nin Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 42 TIR, konvoy eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından kapının geçildiği araçlar ile Suriye'nin İdlib kentine hareket edildi. Araçlarda bulunan yardım malzemelerinin bölgede yaşayan sivillere dağıtılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA