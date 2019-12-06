BM'den İdlib'e 41 TIR insani yardım
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BM'den İdlib'e 41 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 41 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

06.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:13
BM'den İdlib'e 41 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), 'nin kentine 41 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM tarafından İdlib'e yollanacak yardım TIR'ları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklendi. İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşlik ettiği yardım TIR'ları, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek kente hareket etti.


Kaynak: DHA
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