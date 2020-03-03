BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardım

03.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:32

BİRLEŞMİŞ Miletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına, 40 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.Yardım TIR'ları ile BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelindi. Konvoyla buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçildi. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri, İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA