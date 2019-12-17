BM'den İdlib'e 40 tır insani yardım
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BM'den İdlib'e 40 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderildi.

17.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:30
BM'den İdlib'e 40 tır insani yardım

(BM) tarafından, 'nin kentine 40 tır insani yardım gönderildi.


BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.


Gönderilen insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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