BM'den İdlib'e 40 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderildi.
26.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:12
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 40 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 40 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA