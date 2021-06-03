BM'den İdlib'e 37 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 37 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 37 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin 37 yardım tırı Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçen konvoydaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı bildirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı