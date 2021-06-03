BM'den İdlib'e 37 tır insani yardım
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BM'den İdlib'e 37 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 37 tır insani yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 37 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 37 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin 37 yardım tırı Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye geçen konvoydaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacağı bildirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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