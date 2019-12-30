BM'den İdlib'e 36 tırlık insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 36 tır insani yardım gönderildi.
30.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:40
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 36 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 36 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA