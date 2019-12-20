BM'den İdlib'e 35 tırlık insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 35 tır insani yardım gönderildi.
20.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:30
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 35 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 35 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA