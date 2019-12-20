BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım
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BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 35 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

20.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:49
BM'den İdlib'e 35 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından, 'nin kentine 35 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM'nin lojistik depolarından yüklenen 35 TIR, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından yardım TIR'ları İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri bölgede bulunan sivillere dağıtılacak.


Kaynak: DHA
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