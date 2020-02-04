BM'den İdlib'e 33 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım gönderildi.
04.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:04
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 33 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 33 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA