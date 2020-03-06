BM'den İdlib'e 24 tır insani yardım malzemesi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
06.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:02
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 24 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.
Kaynak: AA