BM'den İdlib'e 23 TIR insani yardım
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Birleşmiş Milletler, İdlib, Güncel

BM'den İdlib'e 23 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere 23 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

09.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:12
BM'den İdlib'e 23 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere 23 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 23 TIR'lık yardım konvoyu BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar kente hareket etti. Konvoyda bulunan insani yardım malzemeleri bölgedeki sivillere dağıtılacak.


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Kaynak: DHA

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