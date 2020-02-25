BM'den İdlib'e 21 TIR insani yardım

25.02.2020 13:09 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:09

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 21 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından konvoy İdlib'e hareket etti. Yardım malzemeleri, İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA