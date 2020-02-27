BM'den İdlib'e 20 TIR'lık insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib'e doğru yola çıkarılan BM yardım konvoyundaki insani yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.
Kaynak: DHA