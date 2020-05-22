BM'den İdlib'e 109 TIR ile insani yardım BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan siviller için insani yardım malzemesi gönderildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan siviller için insani yardım malzemesi gönderildi. BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen toplam 109 TIR, BM görevlilerinin eşliğinde konvoy halinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar kente hareket etti. Araçlarda bulunan insani yardım malzemeleri İdlib kenti ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA